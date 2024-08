Veniturile ING Bank România au crescut cu 9,6% în primul semestru, la 1,79 miliarde de lei

Veniturile ING Bank România au ajuns la 1,79 miliarde de lei în primul semestru din acest an, în creştere cu 9,6% faţă de perioada similară a anului anterior. Activele s-au majorat cu 19,6% în primele şase luni, până la 75,5 miliarde lei. ”Veniturile ING Bank România au ajuns la 1,79 miliarde de lei în primul semestru din 2024, în creştere cu 9,6% faţă de perioada similară a anului anterior. Creşterea numărului de clienţi şi a portofoliului de credite acordate au fost principalii vectori ai performanţei din primele şase luni ale anului în care ING Bank România aniversează 30 de ani de activitate pe plan local”, anunţă banca. Activele ING Bank România s-au majorat cu 19,6% în primele şase luni din 2024 şi au ajuns la valoarea de 75,5 miliarde lei. ”ING Bank România a obţinut rezultate financiare şi comerciale solide în primul semestru din 2024. În primul rând, ne bucură faptul că numărul de clienţi ai băncii noastre este în continuă creştere, ceea ce arată faptul că abordarea noastră axată pe experienţa clienţilor şi inovaţie rămâne relevantă şi atractivă. Am depăşit numărul de 1,85 milioane clienţi activi şi ne propunem să continuăm să dezvoltăm portfoliul de clienţi, atât persoane fizice cât şi juridice. Susţinem în mod activ şi constant mediul de afaceri românesc, iar un bun exemplu foarte vizibil în acest an este finanţarea de 150 milioane de euro acordată operatorului de telecomunicaţii Digi, un client cu care avem o lungă relaţie de parterneriat, şi pentru care am intermediat în ultimii 10 ani finanţări de peste 3 miliarde de euro. Anul 2024 marchează aniversarea a 30 de ani de activitate ai ING pe piaţa bancară românească”, spune Mihaela Bîtu, CEO, ING Bank România. În primul semestru din 2024 s-a remarcat un ritm dublu de creştere a depozitelor atrase prin comparaţie cu creşterea portofoliului de credite, pe fondul inflaţiei şi a ratelor de dobândă relativ ridicate. Această tendinţă este normală, având în vedere aşteptările pieţei privind reducerea dobânzii de politică monetară, lucru pe care BNR de altfel l-a realizat în luna iulie (de la 6,75% la 6,5% pe an). Astfel, valoarea depozitelor atrase de la clienţi a ajuns la 64,9 miliarde de lei (în creştere cu 19,5% faţă de perioada similară din 2023), în timp ce portofoliul creditelor brute a ajuns la 41,1 miliarde de lei (+9% faţă de semestrul I al anului 2023).

”Veniturile au crescut cu aproximativ 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, susţinute de o creştere comercială robustă. Cu toate că gestiunea prudentă a riscurilor a fost o prioritate, costul riscului a crescut cu 17 milioane lei an pe an, datorită unei politici de provizionare ce ne confirmă în mod continuu calitatea solidă a activelor. Profitul înainte de impozitare a înregistrat o uşoară scădere pe fondul introducerii taxei pe cifra de afaceri, fără de care am fi arătat de asemenea o creştere”, afirmă Philipp Gamauf, CFO, ING Bank România. ING Bank România a oferit noi împrumuturi pentru a sprijini tranziţia către economia verde, oferind credite cu discount-uri eco pentru persoane fizice în valoare de 78 de milioane de euro în perioada ianuarie- iunie 2024, depăşind valoarea totală acordată în 2023 (de 67 de milioane de euro). Creditele cu componente de sustenabilitate acordate companiilor au ajuns la valoarea de 727 milioane de euro (credite sindicalizate şi bilaterale pentru Companii mari), respectiv 19,6 milioane euro (tranzacţii sustenabile cu clienţi Business Banking). ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. Înfiinţată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse şi servicii tuturor categoriilor de clienţi – companii mari şi mici, instituţii financiare, mici antreprenori şi persoane fizice. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,8 milioane de clienţi din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate şi Wholesale Banking.



