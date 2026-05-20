Vicepremier: R. Moldova are nevoie de 100 de mii de muncitori străini pentru a crește productivitatea țării

R. Moldova are nevoie de aproximativ 100 de mii de muncitori pentru a crește productivitatea și, respectiv, economia, nu de 300 de mii de oameni din străinătate, așa cum a scris presa. Precizările au fost făcute de viceprim-ministrul Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, pentru a combate dezinformările privind o pretinsă „invazie” a muncitorilor din străinătate pe piața din R. Moldova.

Potrivit oficialului, Biroul Migrațiune și Azil poate elibera anual doar aproximativ 16 mii de autorizații de ședere temporară în R. Moldova. Aceste autorizații sunt eliberate temporar, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea extinderii, iar persoanele respective nu vin împreună cu familiile în Republica Moldova.

„Niciodată nu am vorbit despre necesitatea de import a 300 de mii de oameni pentru productivitatea Republicii Moldova. Am vorbit doar de maximum posibil care putem noi în prezent să îl includem în cifrele noastre – circa 100.000. Capacitatea Biroului Migrațiune și Azil pe an este de circa 16 mii de autorizații pentru șederea temporară pe teritoriul R. Moldova. Este o autorizație eliberată temporar, pe un an, drept că poate fi extinsă, este migrațiune reglementată. Persoana respectivă nu vine cu familia în R. Moldova, persoana trebuie să părăsească țara după expirarea permisului de ședere. Asta vreau să fie foarte clar și pe înțelesul tuturor, să fim foarte corecți pentru ca să liniștim spiritele în R. Moldova”, a precizat Osmochescu, înaintea ședinței Guvernului din 20 mai.

Creșterea productivității muncii, care include timpul, costurile și capacitățile angajaților, va contribui la creșterea economică a R. Moldova, a punctat oficialul.

„Productivitatea poate fi interpretată destul de larg, este vorba despre timp, despre cost, anumite capacități care le are persoana care este implicată în câmpul muncii. Care sunt rezultatele în urma creșterii productivității? Simplu – producție mai multă la un cost mai mic, care contribuie la creșterea economică a R. Moldova”, a adăugat Eugen Osmochescu.

Menționăm că golul lăsat de exodul populației a forțat autoritățile și companiile să caute soluții dincolo de granițe. Republica Moldova începe să importe tot mai mult brațe de muncă. Datele oficiale confirmă o creștere a numărului de muncitori străini, iar cei mai mulți provin din state asiatice și africane.

Cei mai mulți muncitori străini provin din „regiunea asiatică și continentul african”. Cererile pentru aducerea muncitorilor străini sunt inițiate, de regulă, de agenții economici care încearcă să acopere lipsa de personal din anumite sectoare.

Autoritățile au aprobat și un program național de integrare a străinilor pentru perioada 2025-2027, care prevede acces la servicii medicale, asistență socială, educație și cursuri de limba română.

Recent, premierul Alexandru Munteanu a menționat că R. Moldova are nevoie de cel puțin 300 de mii de angajați pentru a ajunge la nivelul minim de productivitate al Uniunii Europene, în condițiile în care deficitul de forță de muncă devine una dintre principalele probleme ale economiei.

Potrivit prim-ministrului, economia moldovenească a crescut anul trecut cu 2.4%, peste estimările Fondului Monetar Internațional, iar strategia Guvernului rămâne axată pe investiții și creșterea veniturilor populației.

Deficitul de personal poate fi redus doar prin atragerea investițiilor și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite, consideră premierul, potrivit căruia inclusiv diaspora ar putea reveni în țară, dacă vor exista oportunități economice suficiente.