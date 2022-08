VIDEO/ 4 morți și 20 de persoane rănite într-un nou atac al rușilor în Harkov

Patru persoane au fost omorâte iar 20 u fost rănite în această dimineaţă, 18 august, în bombardamentele armatei ruse împotriva oraşului ucrainean Harkov şi unei localităţi din apropiere, în nord-estul Ucrainei, au anunţat autorităţile regionale, transmite AFP cu referire la Agerpres.

„În jurul orei 04:30 (01:30 GMT), inamicul a lansat opt rachete din oraşul Belgorod (în Rusia) către Harkov”, a indicat pe Telegram guvernatorul regiunii, Oleh Sinehubov.

„În cartierul Slobiţki, una dintre rachete a atins un imobil rezidenţial. Clădirea este parţial distrusă. Potrivit datelor preliminare, două persoane sunt decedate şi 18 au fost rănite, dintre care doi copii”, a mai menţionat el.

De asemenea, Sinehubov a adăugat că în jurul orei 04:00 un atac cu rachete a vizat orăşelul Krasnograd, situat la 80 de kilometri sud de Harkov, alte două persoane pierzându-şi viaţa. Două persoane, printre care un copil de 12 ani, au fost rănite.

Miercuri, şapte persoane au murit şi alte 15 au fost rănite, conform celui mai recent bilanţ, după ce o rachetă lansată de forţele ruse a lovit Harkovul.

Aflat la 40 de kilometri de frontiera cu Rusia, oraşul Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina, este bombardat constant de armata rusă de la începutul invaziei (24 februarie), dar trupele Moscovei nu au reuşit niciodată să cucerească oraşul. De la începutul războiului, sute de civili au fost ucişi în regiunea Harkov, conform unui bilanţ al autorităţilor ucrainene, potrivit sursei citate.

În sud, forţele armate ucrainene au zădărnicit o încercare a ocupanhților ruși de a avansa în apropierea oraşului Bilohorka, situat la nord-est de Herson, potrivit analistului militar ucrainean Oleh Jdanov.

Districtul sud al comandamentului operaţional al armatei ucrainene a declarat că forţele ucrainene au ucis 29 de ”ocupanţi! şi au distrus piese de artilerie, vehicule blindate şi un depozit de muniţii.

Vă amintim că la 24 februarie, Rusia a declanşat o agresiune militară nejustificată şi neprovocată împotriva Ucrainei. Moscova susţine că este vorba despre o ”operaţiune militară specială de denazificare” a ţării vecine şi de protejare a comunităţii rusofone din estul Ucrainei.

Astfelo, pentru a se putea apăra, Ucraina se bazează în prezent mai ales pe livrările de armament greu dinspre Occident.

In #Kharkiv, seven people died and 13 were injured as a result of a #Russian attack, reports the State Emergency Service. pic.twitter.com/m0E05w6yuC

— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2022