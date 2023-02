VIDEO. Alertă de securitate în Parlamentul European. Eurodeputații, evacuați

Plenul Parlamentului European (PE) a fost evacuat din motive de securitate. Din primele informații, mai mulți protestatari kurzi au pătruns în clădire și amenință că se aruncă de la balcoanele interioare.

Ulterior, mai mulți eurodeputați au relatat pe Twitter despre situație, în timp ce președinta Roberta Metsola a fost escortată din plen.

„Se întâmplă acum la Parlamentul European. Activiștii kurzi perturbă ședința plenară, europarlamentarii sunt evacuați. Să sperăm că toată lumea este în siguranță”, a precizat un europarlamentar din Ungaria pe pagina sa de Twitter.

🚨Happening now at the European Parliament. Kurdish activists disrupt the Plenary sitting, MEPs evacuated. Let’s hope everyone stays safe. pic.twitter.com/s1xjpeClhT

— Katalin Cseh (@katka_cseh) February 15, 2023