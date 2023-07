VIDEO. Ambasada Suediei din Bagdad luată cu asalt și incediată. Motivul: Arderea Coranului, în Suedia

Sute de protestatari au luat cu asalt Ambasada Suediei din centrul Bagdadului, în primele ore ale dimineţii de joi, escaladând zidurile acesteia şi dându-i foc în semn de protest faţă de arderea unui Coran în Suedia, un eveniment care a fost autorizat să aibă loc joi, la Stockholm, în faţa ambasadei irakiene, relatează Reuters.

Toţi angajaţii ambasadei din Bagdad sunt în siguranţă, a anunţat într-un comunicat biroul de presă al Ministerului suedez de Externe, care a condamnat atacul şi a subliniat necesitatea ca autorităţile irakiene să protejeze misiunile diplomatice.

Demonstraţia a fost convocată de susţinătorii clericului şiit Muqtada Sadr pentru a protesta faţă de o a doua ardere planificată a Coranului în Suedia care are loc în ultimele săptămâni.

Agenţia suedeză de ştiri TT a relatat miercuri că poliţia suedeză a aprobat o solicitare pentru o demonstraţie publică, joi, în faţa ambasadei irakiene din Stockholm. În cerere se spune că solicitantul vrea să ardă Coranul şi steagul irakian, a relatat TT. Două persoane urmau să participe la demonstraţie, potrivit TT, care adaugă că una dintre ele este aceeaşi persoană care a dat foc unui Coran în faţa unei moschei din Stockholm în iunie.

O serie de înregistrări video postate pe grupul Telegram One Bagdad au arătat oameni care s-au adunat în jurul ambasadei în jurul orei 1.00 jscandând sloganuri pro-Sadr şi pro-Coran şi luând cu asalt complexul ambasadei aproximativ o oră mai târziu. Ulterior, în alte filmuleţe, se vede fumul care se ridică dintr-o clădire din complexul ambasadei şi protestatari care stăteau pe acoperişul acesteia. Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent autenticitatea videoclipurilor.

