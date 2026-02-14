Cod Galben de schimbare bruscă a vremii: Se așteaptă ploi, lapoviță și vânt

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi un Cod Galben de schimbare bruscă a vremii, valabil în perioada 15 februarie, ora 8:00 – 16 februarie, ora 9:00.

În intervalul menționat, pe teritoriul țării sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, care spre seară se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În nordul și centrul țării, cantitățile vor fi însemnate, între 15 și 30 l/m². Izolat, se vor semnala depuneri de lapoviță.

În noaptea de 16 februarie, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15–20 m/s, izolat va viscoli. Meteorologii avertizează că odată cu scăderea temperaturii aerului, pe drumuri se va forma ghețuș.

În acest context, Primăria municipiului Chișinău anunță că echipele specializate sunt pregătite și vor interveni în teren după caz.

În cazul înregistrării situațiilor problematice, locuitorii orașului sunt îndemnați să apeleze Dispeceratul Central Municipal, tel. (022) 22-22-67, (022) 22-26-04 sau să sune la numărul unic de urgență 112.

Riscuri posibile

Formarea poleiului pe carosabil și trotuare, în special dimineața și noaptea

Creșterea numărului de accidente rutiere din cauza carosabilului umed sau alunecos

Reducerea vizibilității în timpul precipitațiilor intense

Căderi de crengi sau arbori, în caz de vânt asociat

Avarii la rețelele electrice, în cazul depunerilor de lapoviță

Inundații locale în zonele cu sistem de drenaj insuficient

Recomandări pentru populație

Pentru șoferi:

Reduceți viteza și adaptați-o la condițiile de drum

Măriți distanța față de alte vehicule

Evitați frânările și manevrele bruște

Asigurați-vă că mașina este echipată corespunzător sezonului rece

Pentru pietoni:

Purtați încălțăminte antiderapantă

Evitați zonele cu risc de formare a poleiului

Circulați cu atenție sporită în apropierea carosabilului

Recomandări generale:

Evitați deplasările neesențiale în perioadele cu precipitații intense

Urmăriți informațiile și avertizările oficiale ale autorităților

Asigurați obiectele din gospodărie care pot fi luate de vânt

Verificați sistemele de scurgere a apei din jurul locuinței

Schimbările bruște de temperatură favorizează formarea ghețușului, de aceea prudența este esențială în următoarele zile.