Social

Cod Galben de schimbare bruscă a vremii: Se așteaptă ploi, lapoviță și vânt

Photo of Timpul.md Timpul.md14 februarie 2026
0 0

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi un Cod Galben de schimbare bruscă a vremii, valabil în perioada 15 februarie, ora 8:00 – 16 februarie, ora 9:00.

În intervalul menționat, pe teritoriul țării sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, care spre seară se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În nordul și centrul țării, cantitățile vor fi însemnate, între 15 și 30 l/m². Izolat, se vor semnala depuneri de lapoviță.

În noaptea de 16 februarie, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15–20 m/s, izolat va viscoli. Meteorologii avertizează că odată cu scăderea temperaturii aerului, pe drumuri se va forma ghețuș.

În acest context, Primăria municipiului Chișinău anunță că echipele specializate sunt pregătite și vor interveni în teren după caz.

În cazul înregistrării situațiilor problematice, locuitorii orașului sunt îndemnați să apeleze Dispeceratul Central Municipal, tel. (022) 22-22-67, (022) 22-26-04 sau să sune la numărul unic de urgență 112.

Riscuri posibile

  • Formarea poleiului pe carosabil și trotuare, în special dimineața și noaptea
  • Creșterea numărului de accidente rutiere din cauza carosabilului umed sau alunecos
  • Reducerea vizibilității în timpul precipitațiilor intense
  • Căderi de crengi sau arbori, în caz de vânt asociat
  • Avarii la rețelele electrice, în cazul depunerilor de lapoviță
  • Inundații locale în zonele cu sistem de drenaj insuficient

Recomandări pentru populație

Pentru șoferi:

  • Reduceți viteza și adaptați-o la condițiile de drum
  • Măriți distanța față de alte vehicule
  • Evitați frânările și manevrele bruște
  • Asigurați-vă că mașina este echipată corespunzător sezonului rece

Pentru pietoni:

  • Purtați încălțăminte antiderapantă
  • Evitați zonele cu risc de formare a poleiului
  • Circulați cu atenție sporită în apropierea carosabilului

Recomandări generale:

  • Evitați deplasările neesențiale în perioadele cu precipitații intense
  • Urmăriți informațiile și avertizările oficiale ale autorităților
  • Asigurați obiectele din gospodărie care pot fi luate de vânt
  • Verificați sistemele de scurgere a apei din jurul locuinței

Schimbările bruște de temperatură favorizează formarea ghețușului, de aceea prudența este esențială în următoarele zile.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md14 februarie 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *