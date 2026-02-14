Perciun recunoaște că a greșit în privința unei școli: Îmi pare rău pentru confuzie

Ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat că a făcut o greșeală când a vorbit în plenul Parlamentului despre o școală cu acoperișul deteriorat și blocul sanitar în curte. Oficialul a recunoscut că într-adevăr este vorba despre o instituție din satul Hristici și nu din Trifăuți, cum a comunicat anterior.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, ministrul Educație a subliniat că satul Trifăuți din raionul Soroca se numără printre localitățile în care, potrivit modificărilor la Codul Educației aprobate în prima lectură în Parlament, urmează să fie înființată o școală primară-grădiniță prin integrarea celor două instituții de învățământ din localitate.

„Am vizitat recent Trifăuți și am găsit acolo o școală bine dotată, un colectiv pedagogic puternic și un mediu educațional care demonstrează implicare și responsabilitate. După prezentarea modificărilor în plenul Parlamentului și aproape două ore de intervenții și răspunsuri la întrebări, am făcut o confuzie și am descris situația dintr-o altă localitate. Informațiile privind cei 12 copii, acoperișul avariat și blocul sanitar amplasat în exterior se referă la satul Hristici, nu la Trifăuți”, a explicat Dan Perciun, exprimându-și regretul.

„Îmi pare sincer rău pentru confuzie. Regret această eroare și consider necesar să fac această clarificare”, a conchis ministrul Educației.

Amintim că în plenul Parlamentului, Dan Pericun a prezentat o inițiativă prin care peste 70 de școli urmează să fie reorganizate în Republica Moldova, după modificările la Codul Educației. Cele 73 de școli vizate, 63 vor rămâne în sate. În zece cazuri, unde sunt mai puțin de zece elevi, școlile își vor înceta activitatea.

Opoziția a criticat inițiativa și a avertizat asupra riscului de depopulare a satelor.

„Puneți-vă în situația unei tinere familii care are de ales: să meargă și să se stabilească într-un sat, la Trifăuți, de exemplu, unde, la școală acoperișul curge, sunt două clase, câte doi copii în clasă, iar blocul sanitar nu există. Ați merge în sat să vă așezați acolo și să dați copiii la acea școală? Și acum haideți să vedem altă situație: mă duc la Trifăuți ca tânără familie și văd că este un autobuz nou, toate condițiile sunt asigurate, iar în 10 minute copilul ajunge la școala model. Este mai probabil ca acea familie, în scenariul doi, să se întoarcă în Trifăuți”, a explicat ministrul.