Au început lucrările de reconstrucție a Centrului de Cultură „Eugen Doga” din Capitală

Au demarat lucrările de reconstrucție a Centrului de Cultură „Eugen Doga” din Capitală, care va fi amenajat într-un monument de arhitectură de pe strada Veronica Micle. Potrivit Primăriei Chișinău, restaurarea edificiului va costa aproape 19 milioane de lei și va dura 35 de luni.

Potrivit autorităților municipale, centrul va fi amenajat în fosta Vilă urbană a inginerului Koropotnițki, construită în anii ’30 ai secolului trecut. Clădirea are statut de monument de arhitectură de însemnătate națională și se află în prezent într-o stare avansată de degradare.

În urma restaurării, edificiul urmează să fie transformat într-un spațiu destinat culturii și creației. Aici vor fi organizate expoziții, master-class-uri, lecții de muzică și evenimente dedicate creației compozitorului Eugen Doga. Primăria precizează că edificiul în care va funcționa centrul a fost ales chiar de Eugen Doga, proiectul urmând să realizeze una dintre dorințele compozitorului.

Municipalitatea menționează că procedura de achiziție pentru lucrările de reconstrucție a fost lansată pe 28 mai și s-a încheiat pe 18 iunie.