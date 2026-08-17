Marea Dictare Națională va putea fi organizată și în alte localități din țară

Marea Dictare Națională, care va avea loc pe 31 august, va putea fi organizată și în alte localități din țară, astfel încât cât mai mulți cetățeni să poată participa fără a se deplasa la Chișinău. Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară direcțiilor de învățământ și autorităților publice locale, îndemnându-le să organizeze evenimentul în cât mai multe orașe și sate.

Evenimentul va începe la ora 09:00, iar accesul și înregistrarea participanților vor fi deschise de la ora 07:30.

Înregistrarea online este obligatorie doar pentru cei care vor participa la dictarea din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Aceștia se pot înscrie până pe 24 august, prin completarea formularului online.

La ediția de anul trecut, Marea Dictare Națională a fost organizată concomitent în 25 de raioane.

Participarea este deschisă persoanelor de toate vârstele. Cei care vor scrie dictarea fără nicio greșeală și vor obține nota 10 vor fi premiați în cadrul unui eveniment public organizat de Ministerul Educației și Cercetării în perioada septembrie-octombrie 2026.

Marea Dictare Națională este dedicată promovării limbii române și valorilor naționale. Evenimentul a ajuns la cea de a patra ediție.