VIDEO. „Bucătarul lui Putin” consideră ”improbabilă” o cucerire a Bahmutului în zilele următoare

Şeful grupului paramilitar rus Wagner Evgheni Prigojin consideră improbabilă o cucerire în zilele următoare a oraşului Bahmut, epicentrul confruntărilor armate în estul Ucrainei de luni de zile, unde, afirmă acesta, trupele armate ucrainene ţin, în ultimele zile, ”o fortăreaţă impenetrabilă, formată din rânduri de bare din clădiri”, relatează AFP și News.

”Este improbabil ca Bahmutul să fie cucerit complet mâine sau pomâine”, a declarat Prigojin pe Telegram, în noaptea de joi spre vineri, anunţând confruntări armate violente la periferia de sud-vest a oraşului

🇷🇺🇺🇦⚡“We are finishing Bakhmut to the end” – Prigozhin said that less than one square km remained under the control of the Armed Forces of Ukraine in Artemovsk

“Musicians” continue to squeeze out the Armed Forces of Ukraine from their positions in Artemovsk (Bakhmut) – the… pic.twitter.com/V4FEPDu7Uq

