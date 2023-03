VIDEO. „Bucătarul lui Putin” vorbește de un plan al Ucrainei de a reveni la granițele din 1991: „Pregătesc 3 lovituri strategice”

Evgheni Prigojin susține că Ucraina pregătește 3 lovituri strategice pentru a-și elibera teritoriul până la granițele din 1991. Acesta afirmă că Ucraina a concentrat 200.000 de rezerviști în Donbas, dintre care 80.000 în apropiere de Bahmut.

„Planurile includ invadarea regiunii Belgorod pentru a fi folosită la schimb, apoi tăierea „L/DPR” (n.r. așa numitele republici independente Lugansk și Donețk) în două și, în final, eliberarea Crimeei”, spune Prigojin, scrie Hotnews.

Mesajul său a fost tradus de Dmitri, fondatorul site-ului War Translated.

Prigozhin claims that he knows about the Ukrainian plan to deal 3 blows and liberate the territory to the 1991 borders. He states that Ukraine concentrated 200,000 of reserves in the Donbas, with 80k of them being near Bakhmut. Plans include invading the Belgorod region to be… pic.twitter.com/tylrPk6yKl

— Dmitri (@wartranslated) March 23, 2023