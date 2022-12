VIDEO. Ce pune la cale Putin? Rusia anunță că efectuează exerciții tactice în Belarus

Joi, 8 decembrie, Rusia a anunţat că trupele sale iau parte la exerciţii tactice în Belarus, pe fondul temerilor că Moscova face presiuni asupra aliatului său să se implice mai mult în războiul din Ucraina, informează Reuters.

Menționăm că aliatul fidel al lui Putin, Lukașenko, a afirmat că nu se va implica direct în războiul din Ucraina, însă, dictatorul belarus ordonase mai demult desfăşurarea trupelor sale alături de cele ruse lângă frontiera cu Ucraina, invocând ameninţări din partea Kievului şi Occidentului.

Într-un comunicat, Ministerul Apărării rus a anunţat că ”militarii din cadrul Districtului militar vestic continuă antrenamentul intensiv de luptă în cadrul forţelor armate ale Republicii Belarus”.

Potrivit ministerului rus, ”acţiuni de antrenament de luptă vor avea loc atât în timpul zilei, cât şi în timpul nopţii”.

”Militarii exersează tragerile cu toate tipurile de arme mici, precum şi cu lansatoare de mine; ei îşi perfecţionează abilităţile în pilotarea de vehicule de luptă, au cursuri de obstacole psihologice, studiază medicina tactică şi alte discipline”, adaugă ministerul rus.

Ministerul a postat înregistrări video unde arată soldaţi ruşi în echipamente pentru zăpadă lângă tancuri într-un peisaj de iarnă, trăgând cu arme, inclusiv de artilerie.

🇷🇺🇧🇾 The operation of Russian soldiers in the „clearing a town” simulation exercise in Belarus

The „cleansing” operation of a simulated town in Belarus was carried out by Russian forces pic.twitter.com/vrWzwIsjom

— The last word (@Thelast05015969) December 7, 2022