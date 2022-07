VIDEO/ Cine a fost Lisa, fetița omorâtă în cărucior în timpul atacului rusesc asupra orașului Vinița. Imagini cu impact emoțional puternic

Mai multe înregistrări video cu fetița ucisă de rachetele ocupanților ruși în timpul atacului barbar asupra orașului Vinița din Ucraina au apărut pe platformele social media, prima doamnă a Ucrainei transmițând un mesaj tulburător despre micuță.

„Cu toții am fost îngroziți astăzi de o fotografie cu un cărucior răsturnat în Vinița. Iar apoi, citind știrile, mi-am dat seama că o cunosc pe această fată. Cunoscut-o… Nu voi scrie cuvintele pe care le vreau pentru cei care au ucis-o. Vă voi scrie despre Lisa”, a notat Olena Zelenska pe pagina sa de Twitter.

„Ne-am întâlnit în timpul înregistrării unei filmări pentru sărbătorile de Crăciun. Fetița a reușit să se picteze cu vopsea nu doar pe ea, rochia ei, ci și pe toți ceilalți copii, pe mine, cameramanul și directorul în doar jumătate de oră”, a scris prima doamnă a Ucrainei despre ceea ce pare să fi fost o vizită la un centru pentru copii cu nevoi speciale.

Today, we all were horrified by a photo of an overturned baby carriage from Vinnytsia. And then, reading the news, I realized that I know this girl. Knew… I will not write all the words I want to, to those who killed her. I will write to you about Lisa. 1/2 pic.twitter.com/hJsnl6hUyk

„Uitați-vă la ea în viață, vă rog. Plâng alături de cei dragi ei”, și-a încheiat Prima Doamnă mesajul.

Mai multe înregistrări video cu fetița alături de mama ei au fost distribuite de ucraineni pe platformele social media, unii comentând că mama Lisei, care se afla lângă cărucior în momentul căderii rachetei, și-a pierdut un picior în urma atacului, transmite Hotnews.ro.

Canalul NEXTA TV fondat de disidentul bielorus Roman Protasevici notează la rândul său că televiziunile ucrainene au transmis că mama fetiței se află în stare gravă în spital, luptând pentru viața sa.

Ukrainian telegram channels report that the video shows a mother and a girl who came under shelling in #Vinnytsia today.

The girl died, doctors are now fighting for the life of a woman. pic.twitter.com/n8pjmRlhFC

— NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2022