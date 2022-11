VIDEO. Civilii din Herson plâng de bucurie când văd primul jurnalist în orașul recucerit de trupele Ucrainei

Corespondentul televiziunii britanice Sky News, Alex Rossi a fost întâmpinat de locuitorii din Herson în lacrimi, mulțumindu-i și strângându-i mâna, confundându-l cu un militar ucrainean.

Corespondentul televiziunii britanice Sky News, Alex Rossi pare a fi primul jurnalist care ajunge în orașul recucerit de Armata Ucrainei după ce ocupanții ruși s-au retras, transmite Hotnews.

Mai mulți civili ucraineni cu ochii în lacrimi care fluturau steaguri la periferia orașului Herson îi mulțumeau jurnalistului, care purta cască, vestă antiglonț și haine de culoare kaki, specifice trupelor armate.

Oamenii erau foarte bucuroși să îl vadă, l-au strâns în brațe și i-au mulțumit necontenit. După ce jurnalistul le-a spus că este de la televiziunea britanică, locuitorii au fost la fel de încântați, mai ales că Regatul Unit a ajutat foarte mult Kievul, fostul premier Boris Johnson fiind foarte iubit de ucraineni.

BREAKING: Sky’s international correspondent @alexrossiSKY is welcomed by crowds of Ukrainian civilians as Sky News team are the first foreign journalists to reach the liberated city of Kherson.

— Sky News (@SkyNews) November 12, 2022