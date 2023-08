VIDEO. Coloană de tancuri și alte blindate rusești, nimicite la sud de Bahmut: „Încă o tentativă eșuată”

O coloană de blindate de luptă ale infanteriei și tancuri a fost nimicită de forțele ucrainene în timpul unei tentative a armatei ruse de a înainta la sud de Bahmut, scrie Hotnews.ro.

Imagini apărute online arată mai multe tancuri T-80BV și blindate BMP rusești înaintând în coloană.

Acestea sunt luate la țintă de artileria ucraineană cu lovituri deosebit de precise, posibil reglate cu ajutorul dronei care filmează imaginile. De asemenea, par să existe lovituri și cu rachete antitanc ghidate.

Aceste pierderi mari ar fi fost provocate rușilor în regiunea Donețk, la sud de Bahmut, de batalionul de asalt 24 „Aidar” al armatei ucrainene.

”Încă o tentativă ”ruscistă” de atac la sud de Bahmut a eșuat”, a scris pe pagina de Twitter ministerul ucrainean al apărării.

Another ruscist attempt at an attack south of Bakhmut has failed.

A recent attempted Advance by Russian Ground Forces utilizing T-80BV Tanks and BMP-1/2 IFVs was Defeated by Ukrainian Artillery and Anti-Tank Guided Missiles to the South of Bakhmut in the Donetsk Region, resulting in Significant Losses to Russian Armor. pic.twitter.com/c7iBmuSdNb

— OSINTdefender (@sentdefender) August 21, 2023