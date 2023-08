VIDEO. Condiția esențială pentru sfârșitul invaziei declanșate de Putin în Ucraina: ”Toți rușii trebuie să știe că au pierdut războiul”

Un reputat dizident rus vorbește despre condițiile esențiale care trebuie îndeplinite pentru ca războiul declanșat de Putin în Ucraina să se încheie cu adevărat.

Rusia s-a confruntat în ultimele 48 de ore cu o serie de atacuri cu drone, expediate din Ucraina către puncte diverse ale țării invadatoare.

Reporterul BBC la Moscova a încercat să afle care este atmosfera în Rusia după ce exploziile generate de bombele trimise de Ucraina au devenit o obișnuință.

Majoritatea pagubelor cauzate de loviturile ucrainene sunt ascunse în continuare în rapoartele oficiale ale presei din Rusia.

”Ai putea crede, și ar fi logic de presupus acest lucru, că tot mai mulți ruși vor aduna 2 cu 2 și vor concluziona că invazia este cauza bombardamentelor din ultima perioadă. Că invazia a fost o greșeală. Dar nu mi se pare că acest lucru se întâmplă”, spune, într-un reportaj succint, Steve Rosenberg, corespondentul BBC la Moscova.

Jurnalistul a intervievat mai mulți ruși pe stradă, care par că rămân ancorați în narativul oficial al Kremlinului, livrat populației încă de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei: că Rusia este victima, și nu agresorul. ”Pentru a opri dronele, trebuie să-i învingem pe cei care le lansează”, spune un cetățean rus. “Dacă Rusia n-ar fi început operațiunea militară specială, NATO ne-ar fi invadat”, cred o femeie.

Rosenberg spune, pe de altă parte, că a auzit foarte mulți ruși spunând că nu urmăresc cu atenție ce se întâmplă în Ucraina și că preferă să se gândească la lucruri ”mai pozitive”.

Corespondentul BBC spune că impresia generală în rândul populației este că cetățenii nu pot schimba mersul lucrurilor, dictat de conducere, așa că preferă să se uite în altă parte.

Marele campion la șah Garry Kasparov, cel mai cunoscut dizident rus în viață, numește, într-o postare pe pagina sa de Twitter făcută miercuri, 30 august, două condiții esențiale pentru sfârșitul invaziei declanșate de Putin în Ucraina:

”1) toți rușii trebuie să știe că se află în război, nu doar că țara lor aruncă niște rachete și trimite recruți în Ucraina;

2) Toți rușii să știe că au pierdut acel război”.

