VIDEO. Coreea de Nord l-a primit pe Șoigu pe covorul roșu. „Susținem total” Rusia

Coreea de Nord l-a primit cu covorul roşu pe ministrul rus al Apărării Serghiei Şoigu, într-o „atmosferă de bun venit călduroasă”, scrie miercuri, 26 iulie, presa de stat-coreeană, iar delegaţii ale Moscovei şi Beijingului urmează să asiste joi, 27 iulie, la comemorarea a 70 de ani de la armistiţiul Războiului Coreei de la 27 iulie 1953, primele vizite oficiale de la declanșarea pandemiei, relatează AFP. Astfel, cele două țări intenţionează să-şi consolideze cooperarea în domeniul apărării.

Imnul naţional rus a răsunat pe Aeroportul Internaţional din Phenian, la primirea lui Serghei Şoigu şi a delegaţiei ruse, marţi seara, potrivit agenţiei centrale de presă coreeană KNCA.

„Steagurile Republicii Populare Democratice Coreea şi Federaţiei ruse fluturau pe catarge, iar Gărzile de Onoare ale Armatei Populare Coreene (APC) s-au aliniat în faţa terminalului”, potrivit KCNA.

Menționăm că Şoigu a fost primit de către ministrul nord-coreean al Apărării Kang Sun Nam. Nord-coreeni şi-au expirmat „susţinerea totală” faţă de armata şi poporul ruse, „care luptă pentru a apăra drepturile suverane, dezvoltarea şi interesele ţării lor”, potrivit sursei citate.

Miercuri, Șoigu a depus jerbe de flori la Monumentul Eliberării din Phenian, potrivit RT.

🇷🇺 Defence Chief Sergey Shoigu Lays Flowers at Liberation Monument in #Pyongyang

The monument in North Korea was put up on Aug 15, 1946, as a token of gratitude from the Korean people to the Soviet soldiers who died during the liberation of Korea in 1945. pic.twitter.com/RQn4m9Wa9O

— RT_India (@RT_India_news) July 26, 2023