VIDEO// Corupția din primăria Chișinău: Viceprimara lui Ceban, poșete de zeci de mii de euro

Un nou scandal de integritate și transparență zguduie Primăria municipiului Chișinău, după ce o investigație jurnalistică a scos la iveală aparițiile publice luxoase ale viceprimarei Irina Gutnic, apropiată a primarului Ion Ceban. Potrivit materialelor difuzate de presa de investigație, oficialul municipal a fost surprins purtând genți și accesorii de lux evaluate la sume de ordinul zecilor de mii de euro, un nivel de opulență greu de reconciliat cu veniturile declarate ale unui funcționar public.

Investigația „Cutia Neagră” arată că viceprimara a apărut în repetate rânduri cu poșete de designer, una dintre ele fiind estimată la aproximativ 12.000 de euro, conform analizelor specialiștilor citați de jurnaliști. Cazul a reaprins dezbaterea publică despre discrepanța dintre stilul de viață afișat și veniturile oficiale ale demnitarilor locali.

Confruntată cu întrebările presei, viceprimara a susținut că articolele ar fi fie replici, fie cadouri primite de la familie și prieteni, respingând ideea că ar fi fost achiziționate din salariul de la primărie. Explicațiile nu au reușit însă să tempereze criticile, mai ales în lipsa unor clarificări convingătoare privind originea bunurilor și compatibilitatea acestora cu declarațiile de avere.

Scandalul lovește direct în administrația condusă de Ion Ceban, care și-a construit discursul public pe ideea de bună guvernare și responsabilitate față de cetățeni. Într-un oraș în care problemele cotidiene — infrastructura, transportul public, serviciile urbane — rămân presante, imaginile cu lux ostentativ în rândul conducerii primăriei alimentează percepția unei rupturi între administrație și realitatea oamenilor.

Organizațiile civice și comentatorii publici cer verificări instituționale și transparență totală: dacă bunurile sunt autentice, să fie clarificate sursele; dacă sunt replici sau cadouri, să existe dovezi și declarații complete. Altfel, avertizează criticii, cazul riscă să devină un simbol al impunității și al standardelor duble din administrația locală.

În lipsa unor explicații exhaustive și a unor pași concreți din partea instituțiilor de control, episodul „poșetelor de lux” riscă să se transforme dintr-o controversă de imagine într-un test major de credibilitate pentru Primăria Chișinău și pentru conducerea sa politică.