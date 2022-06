VIDEO/ Cum trec invadatorii ruși în Ucraina

Presa ucraineană a fost dat publicității un videoclip de pe telefonul unui militar rus ucis, în care se poate vedea cum trec ocupanții ruși granița Ucrainei, potrivit Sursazilei.ro.

Astfel, în imagini se poate observa cum trupele rusești forțează frontiera cu Ucraina, fără a fi oprite.

Ukrainian media published a video from the phone of the slain occupier, which shows how #Russians break through the state border of #Ukraine. pic.twitter.com/FzUHBd6NpD

