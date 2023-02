VIDEO. Dezastrul din Turcia, în imagini: Bilanțul victimelor este de peste 500 de morți și mii de răniți

Luni, 6 februarie, cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade a lovit sudul Turciei, în apropiere de oraşul Gaziantep. Seismul a fost urmat de zeci de replici, care au fost resimțite şi în Liban, Siria, Israel și Cipru, scrie Libertatea.

Numărul victimelor provocate de cutremur în Turcia și Siria este de peste 500 de oameni, iar mii au fost răniți. Autoritățile se tem că bilanțul victimelor ar putea crește dramatic în orele următoare. În Turcia, la această oră sunt înregistrate 284 de decese, a declarat vicepreședintele turc Fuat Oktay. Peste 2300 de persoane sunt rănite.

Numeroase clădiri au fost distruse în urma seismului, potrivit Ministerului turc de Interne. Imagini cu dărâmăturile au fost difuzate de presa din Turcia și pe rețelele sociale.

Tevfik Temelli caddesi arılar fırını üsttü acil AFAD itfaiye gelmesi lazım..

1 bina komple yıkıldı..

112 ulaşılamıyor..

Acillllll

Malatya İstanbul deprem pic.twitter.com/dZBrFT44eQ — KoLŞiSiN (@ysk34_) February 6, 2023

„Tremurul a durat cel puțin un minut”, a declarat o persoană din Kahramanmaraş, cel mai afectat oraș în urma seismului, pentru ziarul turc Hurriyet.

Nihat Altundağ, din Pazarcık, a povestit, pentru The Guardian, că șocurile puternice de la cutremur i-au trezit familia: „Slavă Domnului, suntem teferi. O clădire s-a prăbușit la doar 200 de metri de locul unde mă aflu acum. Am prieteni care nu pot ieși de sub dărâmături”.

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL — BNO News (@BNONews) February 6, 2023

Turcia este situată într-una dintre cele mai active regiuni seismice din lume. În 1999, un cutremur cu magnitudinea 7,4, în Düzce, în nordul țării, a ucis peste 17 000 de oameni.

