VIDEO/ Doi copii și o educătoare, împușcați mortal într-o grădiniță din Rusia. Atacatorul s-a sinucis

Doi copii și o educatoare au fost împușcați mortal, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o grădiniță din regiunea Ulianovsk, Rusia. Potrivit agenției Ria Novosti, atacatorul s-a sinucis.

O profesoară și doi copii au murit într-un atac armat într-o grădiniță din regiunea Ulianovsk, a declarat Serghei Morozov, fostul guvernator al regiunii și deputat al Dumei de Stat.

„Un bărbat adult a intrat în grădinița Riabinka din Veshkaym, a împușcat o profesoară și mai mulți copii. Potrivit informațiilor preliminare, femeia și cei doi copii, născuți în 2016 și 2018 au fost uciși”, a declarat oficialul, potrivit agenției rusești Ria Novosti.

Potrivit acestuia, atacatorul s-a sinucis.

Pe rețelele de socializare au fost publicate filmări de la locul tragediei.

⚡️ A man shot two children and a nanny, after which he committed suicide in the Riabinka kindergarten in Veshkaima village, Ulyanovsk region, Russia. Local authorities confirmed the fact of the shooting and the data on four dead. The attacker’s motives are unknown. pic.twitter.com/rGIOgUgbr5

— Flash (@Flash43191300) April 26, 2022