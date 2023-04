VIDEO. Doi foști mercenari Wagner mărturisesc în fața camerei că au împușcat copii și au executat prizonieri de război

ONG-ul Gulagu.net al lui Vladimir Osecikin a publicat mărturiile a doi foști pușcăriași ruși, Azamat Uldarov și Aleksei Savicev, care au luptat în Ucraina în cadrul grupului de mercenari Wagner. Atât Uldarov, cât și Savicev au fost grațiați prin decret al lui Vladimir Putin. Astfel, în cadrul Wagner, aceștia au deținut funcții de comandă, scrie site-ul Meduza.io.

Înregistrarea video poate fi urmărită aici.

Savicev, care, potrivit acestuia, a petrecut 30 de ani în închisoare, a declarat că aproximativ 70 de foști prizonieri care au refuzat să se supună ordinelor au fost împușcați sub comanda sa.

În plus, Savicev a recunoscut că, în ianuarie 2023, pe teritoriul Bahmut, la ordinul unor comandanți superiori, a aruncat 30 de grenade F-1 într-o groapă plină cu circa 50 de ucraineni și ruși morți și răniți, apoi a turnat benzină și a dat foc pentru a distruge cadavrele. Savicev a vorbit, de asemenea, în detaliu în fața camerei de filmat despre uciderea a 10 adolescenți și a peste 20 de ucraineni neînarmați la ordinul comandanților, precum și despre ordinul de a „curăța” o clădire de apartamente și de a-i ucide pe toți cei care se aflau în ea.

Uldarov, la rândul său, a declarat că a ucis copii în Soledar și Bahmut, la ordinele comandanților. Potrivit lui Uldrov, „au dat ordinul de a curăța și distruge pe toată lumea” – bărbați, femei, bătrâni și copii. El a povestit cum a ucis o fată în Soledar de „cinci ani sau șase ani”.

