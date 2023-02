VIDEO. EMOȚIONANT! Salvatorii moldoveni plecați în misiune în Turcia au salvat un băiețel de trei ani chiar în prima sa misiune

Salvatorii din Republica Moldova, plecați în misiune în Turcia, au reușit să salveze viața unui băiețel de trei ani chiar în prima zi de misiune, anunță responsabilii Ministerului de Interne.

„Copilul a fost recuperat în siguranță, după ce echipajul de specialiști a reușit să-l găsească sub dărâmături. Micuțul a fost prins sub ruine timp de patru zile. Salvatorii au utilizat mijloace specializate de căutare, iar după ce au stabilit că acesta se află blocat în construcția puternic avariată au reușit să-l scoată viu și nevătămat. Copilul a fost preluat de medici pentru a-i fi acordată asistența necesară. Cel mai probabil, copilul a fost protejat în timpul dezastrului de una dintre rude, care din păcate a fost găsită fără suflare sub dărâmături, alături de cel mic”, anunță MAI.

Echipa noastră de salvatori specializată în căutare-salvare urbană a ajuns în zorii zilei de joi în provinicia turcă Hatay – una dintre cele mai afectate zone de cutremurul devastator din 6 februarie.

Primul grup a preluat misiunea de cercetare și căutare a sinistraților, iar al doilea grup instalează o tabără de câmp complet operațională.

Menționăm că angajații IGSU vor activa neîntrerupt 24 de ore. Aceștia vor utiliza tehnica grea din dotare, dar și echipamentele specializate. Mai mult, pentru lucrări de căutare vor fi antrenați doi câini de salvare.

Potrivit ultimului bilanț, victimele cutremurului devastator care a lovit Turcia şi Siria a depășit cifra de 17 500 de morţi.

