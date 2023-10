VIDEO. „Este exact ca în Las Vegas”: Cel puțin unul din 10 soldați ruși se droghează pe frontul din Ucraina

Cel puțin unul din zece soldați ruși aflați în Ucraina consumă droguri, în timp ce rețelele de trafic de droguri se întind până pe linia frontului, scrie site-ul de știri Verstka, lansat de către jurnaliști independenți, potrivit analistului militar Chris Owen, transmite Hotnews.ro.

Curierii furnizează narcotice direct pe linia frontului, iar Armata rusă este conștientă de problemă, dar nu pare să facă mare lucru în privința ei.

Verstka relatează ce tipuri de droguri folosesc soldații Rusiei din Ucraina, de la canabis, „sare de baie” (alfa-PVP, cunoscută și sub numele de flakka în Occident), mefedronă și amfetamine.

Soldații spun că drogurile sunt ușor de obținut: „este exact ca în Las Vegas”, spune unul.

1/ At least one in ten Russian soldiers in Ukraine is reported to be using drugs, with a network of dealers and couriers supplying narcotics directly to the front lines. The Russian military is well aware of the problem but does not seem to be doing much about it. ⬇️ pic.twitter.com/2e9ZbBLlUe

