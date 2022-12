Explozie masivă la cea mai mare rafinărie din Siberia: Două persoane au murit și alte două rănite VIDEO

Două persoane au decedat și alte două au fost rănite în urma unei explozii masive urmată de un incendiu la o rafinărie de petrol din Angarsk, în sud-estul Siberiei, a declarat joi, 15 decembrie, guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev.

Inițial, incendiul a cuprins o suprafață de 2.500 de metri pătrați, aparținând companiei Petrochimice Angarsk, subsidiară a Rosneft, cel mai mare producător de petrol rus, transmite The Moscow Times.

Ankhk oil refinery in Angarsk, Irkutsk region, Russian Federation, was attacked overnight. pic.twitter.com/0wbyzPOtum

Explozia a fost resimțită pe o rază de 45 de kilometri, localnicii din Irkutsk crezând că s-a produs un cutremur.

În urma explozii, doi angajați au murit, iar alți cinci au fost răniți.

Incendiul a fost stins la cinci ore de la explozie.

Irkutsk region of Russia: 2 dead as result of explosion and fire at oil processing plant in Angarsk https://t.co/kGWMRhl6ns pic.twitter.com/pts8QeGkNq

