VIDEO. Explozii în orașul Berdiansk, ocupat de Rusia

Mai multe explozii au zguduit vineri, 2 iunie, orașul portuar Berdiansk, ocupat de Rusia, în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, anunță atât oficiali locali numiți de Rusia, cât și ucraineni, transmite CNN.

Oficialii ucraineni din administrația militară a orașului au declarat pe Telegram că au avut loc „lovituri asupra pozițiilor ocupanților” din Berdiansk, adăugând:

„Suntem recunoscători forțelor armate ucrainene pentru că au adus eliberarea orașului mai aproape”.

Aceștia au spus că așteaptă detalii și confirmări din partea Statului Major General al armatei ucrainene.

⚡️There are reports of explosions in the port of occupied #Berdiansk , #Zaporizhzhia Region pic.twitter.com/SBy9zgmlqZ

Ambulances have been seen rushing to the port in occupied #Berdiansk/#Berdyansk.

This video is the closest I’ve found so far to the site of the explosions. Workers are worried.. pic.twitter.com/OtwAeKxSsQ

— Tim White (@TWMCLtd) June 2, 2023