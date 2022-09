VIDEO/ Explozii puternice în Energodar, aproapte de centrala Zaporojie. Unul dintre reactoare a fost oprit

O serie de explozii puternice au fost raportate în Energodar, un oraș din zona Zaporojie. Compania energetică de stat ucraineană Energoatom a anunțat că unitatea cinci a centralei nucleare a fost oprită din cauza bombardamentelor.

Activitatea militară în zona centralei pare să se fi intensificat în această dimineață, atât Rusia, cât și Ucraina acuzându-se reciproc de atacuri.

Dmitri Orlov, fost primar în Energodar până la preluarea orașului de către Moscova, a anunțat pe contul său de Telegram, că „forțele de ocupație ruse au tras asupra Energodar, orașul satelit al Centralei Nucleare Zaporojie, începând cu ora locală 05:00, pe 1 septembrie”.

Orlov spune că unitatea energetică a fost oprită, o linie de alimentare cu energie electrică fiind avariată, iar unitatea doi a trebuit să fie dezenergizată cu ajutorul unor generatoare diesel.

„Aceasta este a doua oară în ultimele 10 zile când acțiunile criminale ale răsculaților au dus la oprirea unității și la de-energizarea stație”, a scris el pe canalul său de Telegram.

De asemenea, el a adăugat: „Personalul ucrainean al stației face tot posibilul pentru a elimina daunele aduse infrastructurii.”

UNCOMFIRMED: Russians reporting multiple Ukrainian paratrooper landings, the most significant appears in Enerhodar this morning.

Russians APC moving through Enerhodar pic.twitter.com/woUwFMJrVk

