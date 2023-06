VIDEO. Fermierii continuă să protesteze: Agricultorii au organizat un marș cu tractoare pe bulevardul Ștefan cel Mare

Joi, 22 iunie, președintele Parlamentului, Igor Grosu a ieșit să discute cu agricultorii, care protestează în aceste momente în fața Parlamentului.

Update: Îmbrânceli între agricultorii care protestează în fața Parlamentului și Președinției, și carabinieri. Poliția le cere fermierilor să deblocheze drumul, transmite Vocea Basarabiei.

Update: După ce au ajuns la sensul giratoriu de la intersecția cu strada Ion Creangă, fermierii revin cu tractoarele în Piața Marii Adunări Naționale pe bulevardul Ștefan cel Mare.

Vă amintim că joi, 22 iunie, discuțiile fermierilor cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu au fost tensionate, a declarat președintele Asociației ”Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, care a insinuat că agricultorii au fost înșelați miercuri, 21 iunie, la discuțiile cu premierul Dorin Recean și ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, cu privire la alocarea de către UE a fondurilor necesare pentru a salva sectorul agricol din Republica Moldova.

„În primul rând, noi am accentuat că autoritățile au acționat cu mare întârziere și ceea ce noi am anticipat încă din septembrie s-a întâmplat acum și este o reacție întârziată. Am aflat cu regret că informația oferită ieri de domnul ministru a fost un pic eronată și nu există certitudinea că UE va aloca aceste fonduri pentru R. Moldova, doar a fost prezentată informația. Asta ne-a îngrijorat un pic, pentru că ieri am auzit una de la domnii ministru și prim-ministru și azi doamna președinte ne-a spus că nu-i chiar așa” a declarat Slusari pentru jurnaliști.

