Slusari, despre discuțiile fermierilor cu șefa statului Maia Sandu: „Au fost tensionate”

Discuțiile de astăzi ale fermierilor cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu au fost tensionate, a declarat președintele Asociației ”Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, care a insinuat că agricultorii au fost înșelați miercuri, 21 iunie, la discuțiile cu premierul Dorin Recean și ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, cu privire la alocarea de către UE a fondurilor necesare pentru a salva sectorul agricol din Republica Moldova, transmite Deschide.md.

„În primul rând, noi am accentuat că autoritățile au acționat cu mare întârziere și ceea ce noi am anticipat încă din septembrie s-a întâmplat acum și este o reacție întârziată. Am aflat cu regret că informația oferită ieri de domnul ministru a fost un pic eronată și nu există certitudinea că UE va aloca aceste fonduri pentru R. Moldova, doar a fost prezentată informația. Asta ne-a îngrijorat un pic, pentru că ieri am auzit una de la domnii ministru și prim-ministru și azi doamna președinte ne-a spus că nu-i chiar așa” a declarat Slusari pentru jurnaliști.

Vă amintim că, recent, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare s-a aflat într-o deplasare la Bruxelles, unde a cerut europenilor alocarea a 50 milioane de euro, pentru a achita pagubele suferite de producătorii agricoli. Ultimii spun că au suferit pierderi din cauza crizei generate de războiul din Ucraina, a scumpirilor la inputuri, a secetei și prăbușirii prețurilor la cereale și oleaginoase.

Peste 150 de unități de tehnică agricolă staționează în Piața Marii Adunări Naționale. Fermierii din mai multe raioane ale țării solicită Guvernului achitarea compensațiilor în mărime de 3000 de lei per hectar măcar la cerealele de prima grupă, achitarea tuturor datoriilor la subvenții, restricții la importul producției cerealiere și oleaginoase din Ucraina, convingerea Portului Giurgiulești să exporte prioritar producția agricolă din Republica Moldova și modificări la restituirea TVA.

