VIDEO. Forumul Economic „Investiții/Dezvoltare/Integrare Europeană”, eveniment organizat sub auspiciile Familiei Regale a României: Premierul Recean a prezentat nouă motive pentru a INVESTI în R. Moldova

Miercuri, la Chișinău a demarat Forumul Economic „Investiții/Dezvoltare/Integrare Europeană”, eveniment organizat sub auspiciile Familiei Regale a României și cu susținerea Ambasadei României în Republica Moldova.

La deschiderea forumului au participat prim-ministrul R. Moldova, Dorin Recean, președintele Parlamentului, Igor Grosu, viceprim-ministrul Dumitru Alaiba, Alteța Sa Regală Principele Radu, șeful Cancelariei prim-ministrului României, Mircea Abrudean, secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din Guvernul României, Adrian Dupu și Ovidiu Năftănăilă însărcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei României, scrie Ziarul Național.

Astfel, în cadrul discursului său, Dorin Recean a prezentat nouă motive pentru a atrage oamenii de afaceri în Republica Moldova.

-Acces la piață. R. Moldova acum face eforturi și le accelerează în domeniul apropierii de Uniunea Europeană, în armonizarea și implementarea legislației în așa fel, încât să avem acces la piața europeană. Avem DFTA, Acordul de Liber Schimb. El va fi aprofundat și mai mult acolo unde vom avea mai mult acces la piața europeană. Prin urmare, cei care activează aici vor avea acces la piața europeană.

-Acces la piața de capital. R. Moldova acum își ajustează legislația, cadrul normativ și cadrul institutional, pentru ca din R. Moldova să putem accesa mai ușor piețile de capital. Vom începe cu piața de capital din București, apoi vom continua și mai departe.

-Accesul la resursele umane. Noi, prin reformele pe care le facem în sistemul educațional, vrem să ne asigurăm că avem un fel de „business approach to human resources”, adică noi pregătim resursa umană cât mai eficient pentru domeniul business. Dincolo de sistemul dual, pe care îl avem implementat cu eficiență, avem de exemplu: UTM, USM și alte universități, care se concentrează și se focusează pe educarea acelor capacități necesare industriei.

-Eficiența instituțiilor. Este despre guvernarea pe care o conduc acum. Noi am zis că pentru noi este importantă disciplina și organizarea. Asta înseamnă că serviciul public să fie eficient – și serviciul public să fie cât mai aproape de mediul de afaceri și de cetățean. Dar foarte important! Acolo unde nu este necesar, serviciul public nu trebuie să existe. Că noi avem câteodată tendința să fim prezenți acolo unde nu e necesar. Serviciul public își regândește activitatea, își regândește procesele organizaționale. Este vicepremierul pentru Dezvoltare Economică și Digitalizare, care va dereglementa și va scoate orice interacțiune ne-necesară între mediul de afaceri și business.

-Digitalizarea. Aici vom pune accent nu doar pe digitalizarea serviciului public, dar și pe digitalizarea economiei. Asta înseamnă că serviciile noastre trebuie să faciliteze interacțiunea întreagenții economici, și nu doar în interiorul Republicii Moldova, dar și în exterior. Aici este foarte importantăcontribuția serviciilor bancare și de plată, în așa fel încât exporturile să fie ușor de realizat din perspectiva schimburilor de fluxuri financiare.

-Diferite platforme de dezvoltare, care să corespundă unui sau altui model de business. De exemplu avem Zonele Economice Libere (ZEL-uri) și puteți utiliza avantajele acestor platforme. Sau pentru domeniul IT și în curând pentru „business process operations” în Parcurile IT. Avem două platforme foarte bine gândite și foarte eficiente, care să facă intrarea și operarea business-ului mai facil.

-Accesul la finanțare. Noi vom extinde accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Fie care sunt aici deja, sau fie că urmează să vină. Și acest lucru ajută și business-ul mare pentru că business-ul mare atunci când vine aici, are nevoie de servicii și are nevoie de produse pe lanțul valoric. Există suficient acces la finanțare pentru ca business-ul mic și mijlociu să poată deservi lanțurile valorice de care eventual o afacere mare are nevoie.

-Schimbarea finanțării în domeniul cercetării și dezvoltării. Acest lucru, chiar dacă începem cu bugete mai mici, dar este important pentru investitorii care caută valoare adăugată, care caută resurse umane cu mari capacități de cercetare și dezvoltare, care să producă lucruri de valoare înaltă.

-Proiectele mari de infrastructură și energetică, care vor fi derulate în următorii ani. Vom avea și serviciul de „investor-nanny”, este dl Marin Ciobanu, ca și persoană de contact. Vom avea un sistem foarte clar de responsabilitate în cadrul Guvernului pentru a asigura asistența dvs, atunci când veți dori să navigați cât mai eficient în ceea ce privește mediul de afaceri din R. Moldova. Spor la treabă!

Forumul Economic „Investiții/Dezvoltare/Integrarea Europeană” se desfășoară în perioada 22-23 februarie, iar la eveniment participă peste 200 de invitați.

