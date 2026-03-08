Ucraina duce Ungaria în instanță după reținerea a peste 75 de milioane în numerar și aur

Un incident neobișnuit la frontiera Ungariei cu Ucraina a declanșat tensiuni diplomatice serioase între cele două țări. Banca de stat ucraineană Oschadbank a anunțat că va acționa în instanță autoritățile ungare, după ce acestea au reținut vehicule blindate și valori uriașe – zeci de milioane de dolari și euro, dar și aur – aflate în tranzit spre Ucraina. În timp ce Kievul vorbește despre o acțiune abuzivă și chiar despre „luare de ostatici”, oficialii de la Budapesta sugerează că operațiunea ar putea avea legături cu spălarea de bani.

Incidentul a avut loc joi, când angajații băncii transportau valori din Austria către Ucraina.

Transportul oprit de autoritățile ungare

Potrivit informațiilor publicate de Kyiv Independent, șapte angajați ai Oschadbank se aflau într-un convoi care transporta numerar și aur atunci când au fost opriți de autoritățile ungare.

Conform băncii ucrainene, transportul includea:

• 40 de milioane de dolari

• 35 de milioane de euro

• aproximativ 9 kilograme de aur

Vehiculele blindate și valorile se îndreptau din Austria către Ucraina.

Angajații au fost eliberați, dar valorile au rămas confiscate

Reprezentanții Oschadbank au precizat că cei șapte angajați reținuți au fost eliberați și au revenit în Ucraina. Totuși, potrivit instituției, vehiculele blindate și valorile transportate „rămân reținute ilegal” de autoritățile ungare.

Banca susține că transportul a fost organizat în conformitate cu legislația ucraineană și că toate documentele necesare au fost transmise Băncii Naționale a Ucrainei pentru verificare.

Oschadbank pregătește acțiuni în instanță

Instituția financiară a anunțat că va urma două proceduri legale. Prima vizează contestarea măsurilor restrictive aplicate de autoritățile de migrație din Ungaria.

A doua urmărește investigarea posibilelor încălcări ale drepturilor angajaților, care ar fi fost reținuți mai mult de 24 de ore fără acces la asistență juridică sau consulară.

În plus, banca va cere returnarea bunurilor confiscate și analizează posibilitatea de a angaja o firmă internațională de audit pentru a verifica procedurile și contractele legate de transportul valorilor.

Acuzații grave și reacții politice

Autoritățile ungare au sugerat că transportul ar putea avea legătură cu spălarea de bani. Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a făcut referire la o posibilă „legătură cu mafia războiului din Ucraina”, fără a prezenta dovezi.

Reacția Kievului a fost extrem de dură. Ucraina a calificat incidentul drept „luare de ostatici” și „terorism de stat”.

Tensiuni tot mai mari între Kiev și Budapesta

După incident, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei le-a recomandat cetățenilor să evite călătoriile în Ungaria. Relațiile dintre cele două țări erau deja tensionate din cauza disputei privind tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba, oprit după atacuri asupra infrastructurii energetice din vestul Ucrainei.

Unii critici susțin că retorica dură a premierului Viktor Orban la adresa Ucrainei ar putea avea legătură și cu contextul politic intern, în condițiile în care alegerile parlamentare din Ungaria urmează să aibă loc luna viitoare.