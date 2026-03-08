Péter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, mesaj dur către Viktor Orbán: ”Rușilor, plecați acasă!” / ”Agenții GRU ruși sunt staționați la Budapesta sub acoperire diplomatică pentru a influența alegerile”

O mulțime imensă l-a întâmpinat pe Péter Magyar sâmbătă seara la Pécs, umplând complet Piața Széchenyi și zona înconjurătoare. Poliția a estimat că mulțimea număra zeci de mii de persoane, relatează presa maghiară. A fost momentul în care Péter Magyar, liderul opiziției maghiare a lansat un atac dur asupra guvernului și a lui Viktor Orbán în special.

„Ni s-a acordat o ultimă șansă de a sărbători cea de-a 70-a aniversare a revoluției din 1956 ca țară liberă și suverană”, a declarat Péter Magyar, care a adăugat că 50.000 de voluntari contribuie la această inițiativă.

„Tisza este pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării. Tisza are un program real și experți recunoscuți”, a declarat politicianul, care a recunoscut că poate fi dificil să fii lider al Fidesz când nu ai avut niciun program timp de 16 ani, în afară de „hai să continuăm să furăm”.

El a subliniat că fiecare vot va fi necesar pentru a schimba guvernul, deoarece nu va fi ușor să câștige alegerile.

„Ne confruntăm cu o campanie fără precedent de duritate. Nu vă lăsați provocați”, a spus Magyar, înainte de a enumera recentele atrocități comise împotriva voluntarilor Tisza.

„Astăzi, Viktor Orbán este Ferenc Gyurcsány. Viktor Orbán este noul János Kádár. János Kádár a chemat rușii în 1956. Acum, agenții GRU ruși sunt staționați la Budapesta sub acoperire diplomatică pentru a influența alegerile”, a spus Magyar, apoi a scandat de mai multe ori împreună cu mulțimea: ”Rușilor, plecați acasă!”.

„Fiți cu toții atenți! Dacă are loc o operațiune sub fals pavilion, dacă apare o dronă albastră și galbenă, întrebați-vă cui servește aceasta”, a avertizat președintele Tisza.