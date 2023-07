VIDEO. Imagini din ofensiva din Zaporojie: Ucrainenii au reușit să avanseze în câmp deschis, rușii au contracarat cu drone

Înregistrări video apărute pe rețelele de socializare au surprins imagini cu atacul ucrainean înspre satul Robotîne din regiunea Zaporojie, unde forțele Kievului par să se fi angajat într-o ofensivă de anvergură după mai bine de o lună de tatonări ale pozițiilor rusești, transmite Hotnews.

Una dintre întregistrările video distribuite de militarii ucraineni arată cum aceștia au reușit să înainteze în câmp deschis, întâlnind apoi un alt vehicul blindat al lor care a fost distrus de forțele ruse cu o dronă Lancet, așa-zisul „Kalașnikov zburător” al rușilor.

Ucrainenii împing din spate blindatul distrus și par să își continue înaintarea.

Our troops near Robotyne. I’d like to commend their work, they acted fast, and did everything right.

Unfortunately that bmp that they are pushing was destroyed by a lancet during the evacuation of troops. There is another russian video of that which I don’t want to post. pic.twitter.com/0wttsUZuV0

— ✙🍒 Constantine 🍒✙ (@Teoyaomiquu) July 26, 2023