VIDEO. Imagini dure cu forțele speciale ucrainene care iau cu asalt tranșee pline cu soldați ruși

Soldați ai Forțelor pentru Operațiuni Speciale ucrainene au luat prin surprindere mai mulți militari ruși într-o misiune de „curățare” a tranșeelor din spatele liniilor inamice de pe frontul din sudul Ucrainei, scrie Hotnews.

Forțele pentru Operațiuni Speciale au publicat imagini din timpul unui atac asupra tranșeelor rusești.

Forțele sociale ucrainene au reușit să se infiltreze în spatele pozițiilor rusești și s-au angajat într-o luptă corp la corp acerbă în interiorul tranșeelor.

Imaginile dure și blurate au fost înregistrate cu ajutorul unei camere video de pe casca unui soldat ucrainean.

De asemenea, trupele speciale susțin că au ucis în total 10 militari ruși care au fost luați prin surprindere.

Soldații ruși au încercat să opună rezistență, însă asaltul a fost mortal.

ATENȚIE! IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL!

Ukrainian SOF has approached from the rear to the enemy’s positions on Southern direction and destroyed 10 russian occupiers. pic.twitter.com/cp5nX5WChs

— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) June 19, 2023