VIDEO/ Imagini groaznice de la Spitalul din Bălți. Gândacii mișună prin saloanele unde se tratează copii: „Acolo este strașnic”

Imagini dramatice la Spitalul din Bălți. Gândacii roiesc prin saloanele în care se tratează copii: „Două nopți nu am dormit. Mi-era teamă că vor merge gândacii peste copil”, potrivit Realitatea.

După ce în urmă cu câteva zile, în spațiul public au apărut mai multe imagini de la Spitalul din Bălți din care se văd condițiile deplorabile din Departamentul de Primiri Urgente, redacția Sănătate INFO a primit alte imagini video din Departamentul Pediatrie, unde stau internate mame cu copii bolnavi de COVID-19.

O mămică internată cu copilul ei de doar 4 luni a cerut să fie externată din cauza gândacilor care roiesc prin salon, chiar dacă bebelușul ei este încă bolnav. Femeia se află în spital de două zile, iar în imaginile video din care se vede clar cum în baie și în salon mișună gândacii. Femeia spune că deși în saloane se face curățenie de două ori pe zi, gândacii apar din fisurile pereților.

„Am fost internate la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii în secția COVID-19. Este un etaj făcut anume pentru copiii cu COVID-19, unde sunt internați copiii din mai multe raioane. Sunt copii de la o lună până la 6-7 ani, infectați cu COVID-19. Eu am stat în salon cu încă o mămică. Luni seara am fost externată. Nu am mai putut sta. Două nopți nu am putut dormi, aveam așa mare frică că vor merge gândacii peste copil. Trebuia să stau 5-7 zile, dar pentru că forma este ușoară și stăm cu supozitoare, am mers acasă și facem tratamentul acasă”, a explicat Viorica.

Reporterii au încercat să afle de la serviciul de presă al Spitalului din Bălți, de când în Departamentul de Pediatrie nu s-a mai făcut reparație și dacă știu despre faptul că prin saloane și băi mișună gândacii. Până în momentul difuzării știrii nu a fost niciun răspuns. Nici directorul interimar al instituției nu a răspuns la telefon.

După apariția fotografiilor din Departamentul UPU al SCR Bălți, administrația a venit cu o reacție, cerându-și scuze de la pacienți, dar precizând că ceea ce au văzut nu reprezintă realitatea. De asemenea, în comunicat se spune că acum se face reparație în spital, datorită unui proiect transfrontalier.