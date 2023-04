VIDEO. În Rusia, un sat a ars aproape în totalitate. Incendii puternice extinse și la localitățile din apropiere: O persoană a murit

Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa şi peste 178 de clădiri au fost distruse în incendii izbucnite în regiunea rusă Sverdlovsk din Munţii Urali, a declarat Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, relatează miercuri, 26 aprilie, transmite Digi24.ro.

Imaginile postate pe reţelele sociale arătau case şi copaci înghiţiţi de flăcări, în timp ce fumul gros acoperea cerul.

⚡⚡⚡🔥In the Sverdlovsk region in #Russia, the whole village of Sosva is on fire. The #Russians write that 92 buildings have already burned down, including residential buildings, a school, a hospital and a colony. According to local residents, Sosva is almost gone. Karma pic.twitter.com/I5BrD122Ei — 🇺🇦UkraineNewsLive🇺🇦 (@UkraineNewsLive) April 26, 2023

📍Sosva, Sverdlovsk Region, Russian Federation.

Today, more than 50 buildings burned down there, a school, a hospital, a colony – everything was completely burned down. pic.twitter.com/zruuW7RFba — Feher_Junior (@Feher_Junior) April 25, 2023

„În urma incendiilor, 178 de clădiri, dintre care 134 de clădiri rezidenţiale, au fost distruse”, a spus ministerul într-un mesaj pe Telegram.

Flăcările, care s-au extins în satele Sosva şi Tayozhny, au distrus în total peste 11.000 de metri pătraţi de teren. O persoană a murit în satul Sosva.

🔥 Situation on fires by this minute in Russia: — The area of peat fire in the Kostroma region has increased to 55 hectares; — More than 20 houses are burning in the Ural village of Taezhny, almost 30 people have been evacuated (video ⬇️) — A fire is being extinguished at a… pic.twitter.com/mdwAKIY9Wj — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) April 25, 2023

Russia on fire 🔥 In the Sverdlovsk region, village of Sosva, 92 houses are already on fire, a state of emergency has been introduced in the area. Another village of Taezhnoye is also on fire.#RussiaOnFire pic.twitter.com/yO6afuTnWg — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) April 25, 2023

Cauzele izbucnirii incendiului rămân neclare. Serviciile ruse pentru situaţii de urgenţă au declarat că peste 380 de angajaţi participă la eforturile de stingere a flăcărilor.

