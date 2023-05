VIDEO. Incendiu puternic în Crimeea. Un depozit de combustibil a luat foc lângă podul Kerci

În această dimineață, un incendiu major a izbucnit la un depozit de combustibil, în apropierea unui pod crucial care leagă Rusia continentală de Crimeea, a declarat un oficial rus, la câteva zile după ce Moscova a acuzat Ucraina pentru un atac care a incendiat un depozit de petrol din Sevastopol, informează Hotnews.

Flăcările și fumul negru se ridicau deasupra a ceea ce păreau a fi rezervoare mari pe care erau inscripționate avertismente roșii de „Inflamabil” în videoclipuri postate pe rețelele de socializare rusești, deși Reuters nu a putut verifica în mod independent nici rapoartele privind incendiul, nici videoclipurile.

„Incendiul a fost clasificat ca fiind de cel mai înalt grad de dificultate”, a declarat pe canalul de Telegram Veniamin Kondratiev, guvernatorul regiunii Krasnodar, situată peste Marea Azov, de cealaltă parte a Ucrainei, adăugând că nu au existat victime.

A Ukrainian Drone Attack has reportedly taken place against a Fuel Depot in the Russian Port City of Taman which is roughly 5 Miles from the the Kerch Strait Bridge into Crimea. pic.twitter.com/kQ4Or8vhP4 — OSINTdefender (@sentdefender) May 3, 2023

Russian oil depot facing occupied Crimea across Kerch strait ablaze “A tank with oil products caught fire in the village of Volna,” reported Russia’s Krasnodar Krai fovernor Veniamin Kondratiev.

📹multiple Russian TG channels pic.twitter.com/0mGuBA7Vv0 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 3, 2023

Kondratiev a precizat că incendiul a izbucnit în satul Volna. Cătunul se află în apropiere de podul din Crimeea peste strâmtoarea Kerci, o arteră majoră pentru forțele ruse, deoarece leagă continentul de peninsula Crimeea, anexată în 2014 de la Ucraina.

Potrivit clipurilor video de pe rețelele de socializare, coloana de fum se vede de pe podul Kerci.

The Smoke from the Fuel Depot Fire near the Port City of Taman seen from near the Kerch Strait Bridge in Russian-Occupied Crimea. pic.twitter.com/MjCDDP1SIx — OSINTdefender (@sentdefender) May 3, 2023

Incidentul a avut loc la câteva zile după ce, sâmbătă, un atac cu dronă a incendiat un depozit de combustibil rusesc în portul Sevastopol din Crimeea, în ceea ce Moscova a numit un atac ucrainean.

Ucraina nu a revendicat responsabilitatea pentru atacul de la Sevastopol, în conformitate cu practica sa standard în timpul conflictului, care a început în februarie 2022.

În weekend, însă, armata Kievului a declarat că subminarea logisticii Rusiei face parte din pregătirile pentru o contraofensivă mult așteptată, ajutată de noi livrări de arme occidentale mai puternice.

Sabotaj în Briansk

Menționăm că o explozie a deraiat luni un tren în regiunea rusă Briansk, la granița cu Ucraina, al doilea incident de acest fel în două zile. Oficialii ruși spun că grupuri de sabotaj pro-ucrainene au făcut atacuri în această zonă de la începutul ostilităților.

De asemenea, Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei înainte de o contraofensivă așteptată de aceasta din urmă, cu valuri de drone și rachete care au vizat Kievul și alte zone în ultima săptămână.

La începutul zilei de miercuri, autoritățile din capitala ucraineană au declarat că au parat atacul din timpul nopții al Moscovei, deoarece sistemele de apărare aeriană au distrus toate dronele lansate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!