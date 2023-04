VIDEO. Înmormântarea propagandistului Vladlen Tatarski la Moscova. „Bucătarul lui Putin” a venit la ceremonie cu un baros

Sâmbată, 8 aprile, la Moscova, are loc înmormântarea propagandistului rus Vladlen Tatarski, care a murit într-o explozie la o cafenea din Sankt Petersburg, în seara zilei de duminică, 2 aprilie.

Ceremonia de rămas bun a început la cimitirul Troekurovsky, la ora 12:00.

Moscoviții continuă să aducă flori și lumânări în memoria corespondentului militar, lângă Biserica Maxim cel Binecuvântat din cartierul Varvarka.

Numele real al defunctului Vladlen Tatarski este Maxim Fomin. În seara zilei de 2 aprilie, a participat la o întâlnire a clubului de discuții Cyberfront, care a avut loc la cafeneaua lui Evgheni Prigojin de pe digul Universitetskaya din Sankt Petersburg.

Drumul către cimitir este blocat de la șoseaua de centură a Moscovei, relatează de la fața locului corespondentul MSK1.RU.

Pe sicriul închis al lui Vladlen Tatarski se află steagul Rusiei și steagul grupării de mercenari Wagner.

Evgheni Prigojin, fondatorul Wagner, a sosit pentru a-și lua rămas bun de la propagandist. Acesta a adus un ”cadou” la înmormântarea lui Tatarsky – un baros personalizat ce poartă un mesaj al grupării Wagner.

„Astăzi vreau să-mi exprim recunoștința lui Vladlen Tatarski în numele meu și al luptătorilor Wagner. Tatarski a făcut multe pentru ca noi să mergem la victorie și să distrugem inamicul. Mulțumim pentru asta, ne vom aminti mereu de el. Este un soldat care rămâne cu noi, a cărui voce va trăi mereu și va spune doar adevărul”, a declarat Prigojin.

Au fost aduse coroane funerare de la angajații FSB (serviciul de securitate al Rusiei) și din partea propagandistei TV Margarita Simonian.

The best gift for a funeral is a sledgehammer 😂🤣

Prigozhin brought a gift to Tatarsky’s funeral – a personalized sledgehammer from the “Wagner” PMC 🤡

WARSHALL pic.twitter.com/G9OENVGvzz

— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) April 8, 2023