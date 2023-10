VIDEO. Israelul ar putea renunța la o ofensivă terestră în Fâșia Gaza. Înalt ofițer israelian: ”Poate că va fi altceva”

Locotenent-colonelul armatei israeliene (IDF) Richard Hecht a declarat reporterilor că s-ar putea să nu existe o ofensivă terestră directă pe Fâșia Gaza, așa cum era de așteptat.

În schimb, Ierusalimul poate conduce o operațiune militară de cu totul altă natură, scrie Ziare.com.

Astfel, potrivit acestuia, planurile conducerii țării pot fi contrar așteptărilor comunității mondiale cu privire la declanșarea iminentă a acestei ofensive terestre.

”Ne pregătim pentru următoarele etape ale războiului și nu am spus încă care vor fi acestea. Toată lumea vorbește despre o ofensivă terestră. Poate că va fi altceva”, a subliniat Richard Hecht.

Ofițerul IDF nu a specificat ce anume se înțelege prin „altceva”.

Este de remarcat faptul că, dacă anterior comandamentul militar al IDF și politicienii israelieni au pus un accent deosebit pe „o operațiune terestră importantă”, acum retorica Ierusalimului a suferit unele schimbări.

Reamintim că IDF a raportat că încheie pregătirile pentru o operațiune la sol în Fâșia Gaza. După cum sa relatat anterior, Forțele de Apărare ale Israelului au cerut civililor din Fâșia Gaza să se mute la granița cu Egiptul.

“There is no humanitarian crisis (in Gaza). We’ve asked people to move. There is water & there is electricity” – IDF Spokesman, Lt. Col. Richard Hecht, tells #Newsnight he is focused on what happened to Israelis. “We had a national catastrophe here. They started this”. pic.twitter.com/rkC1Sg6owN

— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) October 17, 2023