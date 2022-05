VIDEO/ Kadîrov amenință Polonia. „Dacă ni se dă comanda, în șase secunde vă vom arăta de ce suntem capabili”

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov a postat un nou mesaj pe canalul său de Telegram în care acesta amenință Polonia să își ia „mercenarii” înapoi din Ucraina și ca ambasadorul polonez să își ceară scuze oficiale.

„Problema Ucrainei este încheiată. Sunt interesat de Polonia. Polonia ce încearcă să reușească? După Ucraina dacă ni se dă comanda în șase secunde vă vom arăta de ce suntem capabili”, afirmă liderul cecen.

„Ați face bine să vă luați armele înapoi și mercenarii și să cereți scuze oficiale pentru ceea ce i-ați făcut ambasadorului nostru. Nu vom ignora pur și simplu toate acestea, țineți cont de asta”.

Poland, Ramzan Kadyrov has set his eyes on you

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 25, 2022