VIDEO. Lansatorul antitanc american BGM-71 TOW a ajuns pe frontul din Ucraina

O înregistrare video apărută pe rețelele de socializare arată în premieră că lansatorul antitanc american BGM-71 TOW a ajuns pe frontul din Ucraina, scrie Hotnews.

„După o așteptarea îndelungată și o grămadă de înregistrări video de la poligoanele de instruire putem acum confirma în cele din urmă că legendarele arme antitanc americane BGM-71 TOW au ajuns în Ucraina”, notează administratorii paginii Ukraine Weapons Tracker, precizând că filmarea a fost desfășurată în sudul țării.

#Ukraine: After a long wait and bunch of videos from training ranges abroad now we finally can confirm that legendary American BGM-71 TOW ATGMs have reached Ukraine!

Here we can see a Ukrainian M41A7 TOW HMMWV-mounted Improved Target Acquisition System deployed in the South. pic.twitter.com/bu1LOVkNTK

