VIDEO Marcel Ciolacu a cerut ședință de urgență la Guvern, după ce s-a emis Cod Roșu de caniculă

Premierul Marcel Ciolacu le-a cerut miniștrilor Sănătății și Internelor să convoace de urgență o videoconferință cu prefecții pentru a stabili măsuri ce trebuie adoptate, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizare Cod Roșu de caniculă în aproape toată țara pentru sâmbătă și duminică.

Citește și: ALERTĂ Meteorologii au emis Cod Roșu de caniculă în aproape toată țara/ HARTA zonelor vizate ”Pentru că urmează zile în care avem cod roșu de caniculă, solicit Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne, să convoace de urgență o videoconferință cu prefecții și reprezentanții administrației locale. Trebuie luate toate măsurile pentru protejarea populației și pentru adaptarea programului de lucru al agenților economici conform legislației în vigoare.”, a spus Marcel Ciolacu, la începutul ședinței de Guvern.

Măsurile pe care sunt obligați să le ia angajatorii: În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, în sensul art. 1, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale: A. Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:

a) reducerea intensitatii şi ritmului activităţilor fizice; b) asigurarea ventilatiei la locurile de muncă; c) alternarea efortului dinamic cu cel static; d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer. B. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor: a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb; b) asigurarea echipamentului individual de protecţie; c) asigurarea de duşuri. Cum și când se întrerupe programul de muncă: Articolul 6 (1) Angajatorii care nu pot asigura condiţiile prevăzute la art. 4 şi 5 vor lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri: a) reducerea duratei zilei de lucru; b) eşalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: până la ora 11,00 şi după ora 17,00, în cazurile prevăzute la art. 4; c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv. (3) Perioadele de reducere a duratei zilei de lucru, de eşalonare a zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a lucrului se vor stabili o dată cu măsurile prevăzute la alin. (1). (4) În unităţile finanţate din fonduri bugetare sau extrabugetare măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite, după caz, de ordonatorul de credite sau de conducătorul unităţii.

