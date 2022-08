VIDEO/ Mii de ruși încearcă să fugă spre Moscova din orașul Belgorod. Localitatea, situată la 40 de kilometri de granița cu Ucraina

Cetățenii ruși din Belgorod, oraș cu 400.000 de locuitori de la granița cu Ucraina, se înghesuie la gară pentru a pleca de urgență înspre interiorul țării, preponderent în Moscova.

După ce orașul ar fi fost lovit de proiectile în noaptea de 29 spre 30 august, oamenii și-au strâns în grabă strictul necesar s-au îndreptat în zona gării din Belgorod, unde s-au format cozi uriașe.

Rușii sunt panicați că ucrainenii ar putea ataca masiv orașul, potrivit zvonisticii care a pus stăpânire pe oraș.

#RUSSIA: #Belgorod is located 25 miles from the border with #Ukraine. The population is frantically trying to flee to inland Russia after multiple reported strikes. Putin is an idiot. History books will place the responsibility for the demise of Russia squarely on him. pic.twitter.com/Zlj6NTQ7zK

