VIDEO. Ministerul rus al Apărării publică imagini cu Serghei Şoigu inspectând trupele

Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, a inspectat trupele şi a supravegheat pregătirea unităţilor nou formate ale militarilor sub contract, a declarat sâmbătă, 8 iulie, instituţia, care a publicat pe contul de Telegram imagini cu oficialul rus, unul dintre principalii duşmani ai lui Evgheni Prigojin, oligarhul rus care luna trecută a încercat împreună cu mercenarii companiei sale private Wagner să se revolte împotriva conducerii ruse şi să îl dea jos pe Şoigu, relatează News.ro.

Ministerul rus al Apărării a publicat pe canalul său de Telegram o filmare care îl arată pe Șoigu în ţinută militară kaki inspectând soldaţii la un poligon de tragere, în prima sa apariţie publică alături de trupe de la revolta eşuată a lui Prigojin.

Russian Defence Minister Shoigu’s visit to the training grounds of the Southern Military District. pic.twitter.com/dYEc7sWHQG

— Clash Report (@clashreport) July 8, 2023