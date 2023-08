VIDEO. „Mireasa” austriacă a lui Putin s-a mutat în Rusia. Cine este Karin Kneissl, fostul ministru de externe de la Viena

Karin Kneissl, fosta șefă a diplomației austriece care a făcut înconjorul presei internaționale în 2018 când a dansat la nunta sa cu președintele rus Vladimir Putin, s-a mutat în Rusia vara aceasta, relatează The Moscow Times și Hotnews.

De asemenea, Kneissl a dezvăluit într-un interviu acordat unui site rusesc local că a închiriat o casă de vacanță în satul Petrușovo din regiunea Reazan, aflat la aproximativ 350 de kilometri sud-est de Moscova.

„O am rezervată pentru încă o lună, apoi vom vedea ce se întâmplă”, a spus ea pentru site-ul de știri Vidsboku, fără a preciza de cât timp locuiește în Petrușovo.

„Când mă uit la găini, rațe, caprele de pe străzi, aceasta este și lumea mea deoarece am crescut într-un mic sat din Austria”, a mai spus ea la un eveniment local, vorbind în limba rusă.

Former Austrian Foreign Minister, now “political refugee,” Karin Kneissl has apparently settled in a small town outside Ryazan. She (in)famously danced with Putin at her wedding in August 2018. She says she likes the ducks and goats in town. https://t.co/ZrEJlCKQLx pic.twitter.com/wEqzCllRiq

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 8, 2023