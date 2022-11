VIDEO. Momentul exploziei puternice de pe podul de la centrala electrică Nova Kahkovka din Herson

Cotidianul rusesc Izvestia a publicat pe contul său de Telegram o înregistrare video care arată explozia de pe podul de la centrala electrică Nova Kakhovka din regiunea Herson.

Pe pagian de Twitter a început să circule imagini cu momntul în care ocupanții ruși au detonat explozibil pe podul de la barajul Nova Kakhovka, distribuite inclusiv de analistului militar Rob Lee de la Foreign Policy Research Institute, care urmăreşte constant trupele militare trimise de Putin în Ucraina.

Video of Russian forces detonating explosives at the bridge at the Nova Kakhovka power plant. https://t.co/sJajbriWhD pic.twitter.com/p7dEyHAG9A

Imeginile video au fost publicate sâmbătă dimineață pe canalul de Telegram al cotidianului rusesc Izvestia, precizând că sunt „imagini exclusive” cu momentul în care podul a fost aruncat în aer fără a preciza cine a fost în spatele loviturii, scrie Hotnews.

Imagini publicate de Maxar relevă pagube semnificative la mai multe poduri și la barajul Nova Kakhovk, în apropiere de Herson, unde rușii s-au retras vineri, 11 noiembrie.

Astfel, potrivit Maxar, barajul Nova Kakhovka are ”secțiuni din nordul barajului și porțile de ecluză au fost distruse în mod deliberat”.

New #satellite images (November 11, 2022, 10:25am local time) show significant damage to the Nova Kakhovka dam, near #Kherson, #Ukraine, with sections of the dam and sluice gates destroyed. https://t.co/msSBBI6h7h pic.twitter.com/yYkXOM1SIf

— Maxar Technologies (@Maxar) November 11, 2022