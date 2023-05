VIDEO. „Mult noroc!”: Cum ironizează armata ucraineană „tancul singuratic” scos la defilare în Piața Roșie de ”Ziua Victoriei”

Armata ucraineană a publicat o înregistrare video în care ironizează apariția la parada din Piața Roșie de Ziua Victoriei a unui singur tanc rusesc, un T-34 din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, imaginile cu acesta declanșând un val de ironii pe rețelele de socializare.

„Am urmărit cu mare interes parada de astăzi a Rusiei de ”Ziua Victoriei”, a notat ministerul ucrainean al Apărării într-o postare distribuită marți noaptea târziu, adăugând acesteia „tributul” ucrainenilor: o înregistrare video cu tancul în care imaginile video sunt juxtapuse pe melodia „All by Myself” a interpretului american Eric Carmen.

We watched russia’s “Victory Day” parade today with great interest. Our tribute: pic.twitter.com/56evOrTcnn

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 9, 2023