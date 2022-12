VIDEO. Noi confruntări între militari indieni și chinezi la frontiera din Himalaya. China declară că situația este ”stabilă”

Marți, China anunţă că situaţia este ”stabilă” la frontiera cu India, după ce partea indiană a anunţat o nouă confruntare între militari indieni şi chinezi la frontiera din Himalaya pe care cele două ţări şi-o dispută, relatează AFP și News.

”Din câte ştim noi, situaţia la frontiera dintre China şi India este stabilă, per ansamblu”, declară presei un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin.

600 Chinese Troops Tried to Enter inside Northeast India….Indian Side Beat the Hell out of Them… Both the Sides Suffered injuries, No Casualty… Nearly 12 Chinese Captured later released…. The incident reported to have happened on 9-Dec. #ArunachalPradesh #China #India pic.twitter.com/DD351Duf7H

— Tom (@TomCatWa) December 12, 2022