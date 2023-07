VIDEO. O bază militară de antrenament din Crimeea, mistuită de flăcări: 2.000 de oameni au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit la o bază militară de antrenament din districtul Kirovske al Peninsulei Crimeea, a declarat, miercuri, guvernatorul susţinut de Moscova al Crimeei.

Incendiul a provocat închiderea autostrăzii Tavrida din apropiere, a afirmat, pe Telegram, guvernatorul instalat de ruşi Serghei Aksionov din Crimeea, scrie Nexta.

An ammunition depot is on fire in Staryi Krym in temporary occupied Crimea pic.twitter.com/jqU9ZPo8eZ

Incendiul a impus evacuarea a 2.000 de oameni, a anunţat, miercuri, guvernatorul numit de Moscova, Serghei Aksionov, scrie Agerpres.

A Russian Arms Depot in Occupied-Crimea near the Town of Staryi Krym also know as “Old Crimea” has reportedly been Struck by a Ukrainian “Kamikaze” Attack Drone this morning causing a Large Fire to occur and setting off Secondary Explosions. pic.twitter.com/Wx1AlO1oHP

— OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2023