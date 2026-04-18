Îndemnurile unui preot de Paștele Blajinilor: Mormintele de lux nu sunt creștinești

În ajunul Paștelui Blajinilor, preotul Maxim Melinti le recomandă credincioșilor să acorde prioritate rugăciunii și faptelor de milostenie, evitând transformarea vizitei la cimitir într-un obicei formal sau într-un prilej de mese întinse.

Potrivit acestuia, pomenile nu ar trebui să fie un schimb între participanți, ci orientate către persoanele care au cu adevărat nevoie de sprijin. De asemenea, credincioșii sunt îndemnați să aprindă lumânări, să se roage pentru cei adormiți și să le transmită copiilor importanța valorilor și faptelor bune ale înaintașilor.

Preotul subliniază că mâncarea nu trebuie lăsată pe morminte, întrucât, din perspectivă creștină, cei adormiți au nevoie de rugăciune și de pomenire, nu de bunuri materiale. Totodată, el recomandă păstrarea curățeniei în cimitire după încheierea vizitelor.

În același context, părintele atrage atenția asupra comportamentului în cimitir, insistând asupra păstrării liniștii și decenței, precum și evitării consumului de alcool, fumatului sau a altor manifestări considerate nepotrivite într-un astfel de loc.

El mai menționează că mesele de pomenire ar fi mai potrivite acasă sau sub formă de ajutor oferit familiilor nevoiașe, iar vestimentația credincioșilor ar trebui să fie una decentă, în semn de respect față de cei răposați.

De asemenea, preotul descurajează superstițiile și încurajează raportarea la învățăturile creștine, inclusiv la Evanghelie și la scrierile Sfinților Părinți. Grija pentru mormintele strămoșilor este văzută ca o expresie a iubirii și respectului față de cei trecuți în neființă.

În același timp, părintele critică tendința de a investi în morminte luxoase și coroane costisitoare, considerând că astfel de practici nu contribuie la pomenirea creștină autentică și nu aduc beneficii sufletești celor adormiți.

Totodată, el recomandă ca, în așteptarea preotului la mormânt, credincioșii să citească rugăciuni dedicate celor răposați, precum Acatistul pentru cei adormiți.

În mesajul său, Maxim Melinti subliniază că Paștele Blajinilor trebuie privit nu doar ca o zi de comemorare, ci și ca una a speranței creștine, legată de credința în biruința asupra morții și în viața veșnică.